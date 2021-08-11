«صديق الأمس منافس اليوم».. هل يقسو الأبناء على أنديتهم في مباراة الأهلي والإسماعيلي ؟!

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يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة ومرتقبة أمام الإسماعيلي في أحد كلاسيكيات الكرة المصرية والإفريقية في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز، ويرصد دوت الخليج لاعبين أرتدوا تيشرتات الفريقين.

«صديق الأمس منافس اليوم».. هل يقسو الأبناء على أنديتهم في مباراة الاهلي والإسماعيلي ؟!

وتشهد مباراة الأهلي والإسماعيلي مشاركة 3 لاعبين من الفريقين تحت شعار " صديق الأمس منافس اليوم" في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري.

صديق الأمس منافس اليوم

ويأمل عمرو السولية في مواصلة التسجيل أمام فريقه السابق ،حيث سبق وسجل السولية هدفا فيي مرمى الإسماعيلي بقميص النادي الأهلي مثلما أحرز هدفا في شباك المارد الأحمر بقميص الدروايش.

ويغيب حسين السيد عن مباراة الأهلي والإسماعيلي بسبب عقوبة الإيقاف أمام بيراميدز ليفقد فرصة المشاركة أمام ناديه السابق ، بينما يأمل محمود متولي للمشاركة الأولى منذ فترة كبيرة أمام فريقه السابق.

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى.

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف.

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

تاريخ مواجهات الأهلي والدراويش

تواجه الفريقين فى 138 مناسبة من قبل فى جميع المسابقات، تمكن الأهلي من الفوز في 71 مباراة، بينما تفوق الإسماعيلي في 29 مباراة وكان التعادل بينهما في 37 مباراة.

سجل المارد الأحمر في شباك الدراويش 205 هدف بينما سجل الدراويش 116 هدف وكان التعادل السلبي بين الفريقين في 29 مباراة.

بطولة الدوري المصري

لعب الأهلي مع الإسماعيلي في 114 مباراة فاز الأهلي فى 59 والإسماعيلي في 22 مباراة بينما تعادلا في تعادل 33.

كأس مصر

جمعت 16 مباراة بين الفريقين فاز الاحمر في 10 وتعادل الفريقين في مباراة 1 وفاز الأصفر في 5 مباريات.

البطولة الأفريقية

لعب الفريقين 4 مباريات حقق كلا منهما الفوز في مباراة واحدة، وكان التعادل حاضر فى لقائين، وسجل الأهلي 6 أهداف، بينما سجل الإسماعيلي 5 أهداف ومباراة واحدة انتهت بالتعادل السلبي.

أرقام محمد الحنفي أمام الاهلي

وأدار الحكم محمد الحنفى 27 مباراة للنادى الأهلى قبل مواجهة الإسماعيلى، استطاع الأحمر تحقيق الفوز فى 18 مباراة وخسر 4 وتعادل فى 5 مواجهات، وأشهر البطاقة الصفراء للاعبى الأحمر فى 36 مناسبة وأحتسب 8 ركلات جزاء للفريق.

وفي الموسم الحالي حقق الأهلي الفوز على المصري بنتيجة 2/1 ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري بصافرة محمد الحنفى.