فرج عامر يثير حالة من الجدل حول مستقبل حسام حسن «صور»

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أشار فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، إلى أن هناك مفاجأة في رحيل حسام حسن عن سموحة بعد دخول هداف الفريق السكندرى في دائرة اهتمامات نادى الزمالك.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصى على” فيس بوك”: مفاجأة كبيرة قد تحدث في رحيل حسام حسن”.

حسام حسن، ارتبط اسمه بنادي الزمالك باستمرار خاصة بعد تألقه مع سموحة، وعلى مدار مسيرته الكروية لعب حسام حسن في 4 أندية، وهي، طلائع الجيش والداخلية وسموحة وأهلي طرابلس الليبي.

شارك حسام حسن مع سموحة في 154 مباراة، بدأت في موسم 2015/2016، وحتى موسم الانتقالات الشتوية الماضي، سجل خلالهم 49 هدفاً وصنع 10 أهداف لزملائه بالفريق.

يعود الفريق الكروى الأول بنادي سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادى بالإسكندرية تحت القيادة الفنية لأحمد سامي، وذلك بعد التعادل أمام فريق إنبى القوي في المباراة التي جمعت بينهما أمس على استاد بتروسبورت، وأغلق مدرب سموحة على صفحة مباراة إنبي قبل اللقاء المرتقب الذي يجمعه مع طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري الممتاز.

ويحاول أحمد سامي المدير الفني علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة إنبى الماضية والبحث عن حلول للعقم التهديفي وعدم قدرة اللاعبين على إحراز الأهداف رغم الفرص العديدة التي شهدتها المباراة.

وسيعقد أحمد سامى جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب في السادسة من مساء اليوم.

وأكد أحمد سامي أن حسم مقعد البطولة الكونفيدرالية من الآن قبل انتهاء المسابقة أنهى طموح اللاعبين في المباريات المقبلة فمن الوارد أن يتغير جدول الترتيب في نهاية المسابقة وهذا إهدار لحقوق الفرق.

هذا ويواصل عبدالكبير الوادي تنفيذ برنامجه العلاجي الذي يخضع له بعد الإصابة التي تعرض لها في عضلة السمانة ويغيب عن المشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة في الدورى.

ويواصل أحمد سامي المدير الفني مساعيه لتدعيم الفريق بعدد من اللاعبين السوبرخلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل بناء فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة هجوماً شرساً، أن والأمر لا يتطلب ذكاء لمعرفة أنها وهمية، فهى خاوية، و"الجبناء" يختبئون خلفها.

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”حرب "البروفايلات الوهمية" بدأت لشن هجوم ضدى، والأمر لا يتطلب ذكاء لمعرفة أنها وهمية، فهى خاوية، و"الجبناء" يختبئون خلفها، ونعرف من وراء هذه "البروفايلات" بالأسماء، وهذه أحدى أنواع "الحروب الرخيصة" على السوشيال ميديا، ثم يتحدثون عن الشرف والنزاهة..يالا العجب.