/644940/النائبة-ريهام-عفيفي--ملف-التغذية-المدرسية-يعكس-رؤية-واضحة-في-اتجاه-بناء-الفرد-من-طفولته

قالت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ان إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التغذية المدرسية يعكس رؤية واضحة في اتجاه بناء الفرد من طفولته المبكرة، وهي رؤية تؤكد أن ما يتم علي أرض مصر من مشروعات قومية تشمل كافة جوانب حياة المواطن المصري من نشأته.

ريهام عفيفي: ملف التغذية المدرسية لضبط المنظومة يتم من أجل المواطن ليعيش في دولة قوية

واكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ ان الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج للتغذية المدرسية والتوجيه بزيادة المبالغ المخصصة للتغذية المدرسية لضبط المنظومة فإنه يتم من أجل المواطن ليعيش في دولة قوية قادرة علي الصمود ومستعدة لكل التحديات مشيرة الى انه من الممكن ان يكتفي الرئيس بأن يعطي توجيهات في هذا الشأن وكفي .. لكننا تعودنا كما عودنا الرئيس أنه إذا قال فعل، وغالبا يفعل قبل أن يقول.

عضو خارجية الشيوخ : ملف التغذية المدرسية كان فيه فساد كثير أدي إلي فشله علي مدي سنوات وأهدر أموالا طائلة علي الدولة

واوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ النائبة ريهام عفيفي ان ملف التغذية المدرسية كان فيه فساد كثير أدي إلي فشله علي مدي سنوات وأهدر أموالا طائلة علي الدولة مشيرة الى ان اليوم الملف بيد الرئيس ولذلك تفاصيلة كثيرة ودقيقة، وكان اجتماع رئيس الوزراء الخاص بهذا الملف لمتابعة ما تم من إجراءات يعكس هذا الاهتمام بوجود وزراء التربية والتعليم والصحة والزراعة ورئيس مجلس إدارة شركة " سايلو فودز " وجهات معنية أخري بالدولة قائلة :" الحكاية مش مجرد وجبة مدرسية .. الحكاية رعاية واهتمام ووقاية وعلاج لعديد من الأمراض كالأنيميا والتقزم وغيرها من أمراض تهدد مستقبل أطفالنا شكرا فخامة الرئيس .. شكرا للدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها التي تعمل بكل ما تستطيع لخدمة الشعب المصري.