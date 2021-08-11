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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة ترقيات موظفي الحكومة 2021.. قرار 265 لسنة 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتيجة ترقيات موظفي الحكومة 2021. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن أحقية نحو 800 ألف موظف. في الترقية للدرجة الأعلى وذلك بعد استيفاء هؤلاء العاملين في الدولة الشروط اللازمة للترقية للدرجة الأعلى. والتي على رأسها استيفاء المدد البينية للترقية. وتسهيلاً على الموظفين في الحكومة. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توفير رابط إلكتروني. يمكن من خلال معرفة نتيجة ترقيات موظفي الحكومة. بحيث يمكن للموظف معرفة هل جاء دوره في الترقية إلى الوظيفة الأعلى، أم هناك موانع للترقية.
خطوات معرفة نتيجة ترقيات موظفي الحكومة 2021:-
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة القرار رقم 265 لسنة 2021 بشأن ضوابط ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث نص القرار رقم 265 لسنة 2021 كافة الشروط المتعلقة بالترقية بالنسبة للموظفين العاملين بالحكومة وهذا هو نص القرار.
ويمكن معرفة نتيجة ترقيات موظفي الحكومة 2021 من خلال إتباع الخطوات الآتية:-
1- الدخول على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
2- يقوم الموظف بإدخال البيانات الشخصية من الاسم رباعي، والرقم القومي الخاص به وجهة العمل في المكان المخصص لذلك، ووفقاً لما في الصور الآتية:-
موانع الترقية في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016:-
على الرغم من صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة صالح الشيخ، والمتضمن ترقية الموظفين المستحقين للترقية والذين يتوافر فيهم الشروط اللازمة للترقية، إلا أن هناك عدة موانع لترقية الموظفين وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي جاءت كالتالي:-
- إذا كان الموظف معاراً، حيث لن يتم ترقيته إلا بعد العودة من الإعارة، وفي هذه الحالة يتم احتساب المدد البينية مع استثناء مدة الاعارة منها.
- إذا كان الموظف حاصل على اجازة بدون أجر، حيث لن تتم ترقيته إلا بعد انتهاء اجازته، ويستثني من ذلك الاجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
- إذا وقع على الموظف جزاء بالخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد خلال العام ولم يتم محو هذا الجزاء الموقع عليه حتى 30/6/2021.
- إذا كان الموظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف.
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