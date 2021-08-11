الحكومة تكشف معلومات حول مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة

كشف اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عن معلومات مهمة حول مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة تؤكد أنها نفس معدلات النجاح المعتادة في الأعوام السابقة، بينما من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.
وعقد مدبولي اجتماعا مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلميّ، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة، وكذا استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.
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