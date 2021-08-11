كل ما تريد معرفته حول نظام تقديم طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية...

س1: ما مواعيد صرف وقبول أوراق التقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية؟

• خلال الفترة من يوم السبت الموافق 14/8/2021 حتي يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021.

• وسيتم قبول أوراق الطلاب بداية من يوم الاثنين الموافق 16/8/2021، عقب إدخال الطلاب البيانات الأساسية والرغبات علي موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً.

• ويمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام التقديم.

• وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقديم.

س2: ما أماكن صرف أوراق التقديم؟

• مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، ومقره إدارة رعاية الطلاب بالمدينة الجامعية للبنين.

• فرع مكتب التنسيق بجامعة الإسكندرية، ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة؛ لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

• فرع مكتب التنسيق بجامعة أسيوط، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية؛ لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.

س3: ما أماكن صرف وقبول أوراق التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والليبية؟

• يتم صرف الأوراق من مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس فقط، ومقره إدارة رعاية الطلاب بالمدينة الجامعية للبنين.

س4: ما الخطوات التى يتبعها الطالب لتسجيل البيانات الأساسية، والحصول على كود الدخول والرقم السرى على موقع التنسيق الإلكترونى؟

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (www.tansik.egypt.gov.eg).

• يعقب ذلك دخول الطالب على صفحة الشهادات المعادلة، ويضغط على رابط "تسجيل جديد للحصول رقم الدخول والرقم السري"، وتظهر للطالب شاشة التعليمات ينبغي عليه قراءتها جيدًا، ثم الضغط علي مفتاح التالي.

• يقوم الطالب باختيار نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها، مع مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب علي الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة، وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب وتسجيل بياناتها، وتشمل: (نوع الشهادة – رقم الهوية أو السجل المدني والشخصي للطالب في حال إقامته في إحدى الدول العربية - Collage Board Student ID لطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية - اسم المدرسة والدولة والمحافظة التي درس بها الطالب للحصول علي شهادة الثانوية المعادلة) ثم الضغط على مفتاح التالي.

• تسجيل بيانات الطالب (الاسم – البريد الإلكتروني- التليفون المحمول- الديانة والنوع – الرقم القومي للطالب – تاريخ الميلاد- عنوان إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذي سيتم توزيع الطالب في ضوئه وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي)، ثم الضغط علي مفتاح التالي.

• تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغي عليه التأكد من نوع الشهادة التي قام باختيارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط علي تسجيل الطلب والذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي علي رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب والرقم السري.

س5:ما القواعد الواجب مراعاتها قبل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ؟

• ضرورة الحفاظ على كود الدخول والرقم السرى الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

• يجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات ممثلة لرغباته وقدراته، ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

س6: كيف يقوم الطالب بتسجيل رغباته على موقع التنسيق الإلكتروني ؟

• يقوم الطالب بتسجيل بياناته الأساسية ودرجاته ورغباته على موقع التنسيق الإلكتروني (www.tansik.egypt.gov.eg).

• سيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.

• يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) التي يرغب في أن تكون محل إقامته" عند تقدمه لكتابة رغباته فى استمارة التنسيق الإلكتروني.

• وسيتم توزيع الطلاب على الكليات أو المعاهد بناء على ما قام الطالب بتسجيله، ووفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

• يقوم الطالب بطباعة رغباته التي قام بتسجيلها على الموقع، ويتاح للطالب تعديل رغباته حتى إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لإتمام عملية الفرز وإعلان النتائج.

س7: ما شروط القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية والأجنبية ؟

• يشترط تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها، ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج.

س8: ما الأوراق المطلوبة من الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية من الخارج للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية؟

• شهادة النجاح الأصلية مستوفاة جميع التصديقات.

• شهادة الميلاد المصرية.

• إفادة بالإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره في البلد الحاصل منه الطالب على شهادة الثانوية خارج مصر.

س9: ما الخطوات المتبعة بعد تسليم الطالب ملفه لمكتب التنسيق؟

• سيتم إعطاء كل طالب إيصال استلام كمستند يثبت أن الطالب سلم أوراقه لمكتب التنسيق، ويمكن أن يتم استدعاؤه لاستيفاء بعض التصديقات أو المستندات أو أية متطلبات أخرى تتعلق بقبول الشهادة.

• وفي حالة عدم قيام الطالب بذلك، سيتم إيقاف ترشيحه، وحذف اسمه من قوائم المتقدمين.

س10: ما موقف الطلاب الذين تأخروا عن مواعيد التقديم؟

• يتم ترشيحهم للكليات والمعاهد التي بها أماكن متبقية وفقًا للشهادة الحاصلين عليها، بشرط استيفائهم الحد الأدنى المطلوب لهذه الكليات والمعاهد.

س11: ما موقف الطلاب الذين اجتازوا امتحان S.A.T من التنسيق؟

• يقوم الطالب الذى اجتاز امتحان S.A.T بإرسـال نسخـة إلكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I & SAT.II) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وفي ضوء ما أقرته وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I & SAT.II) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

• وفي حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان EST أو A.C.T الذين أقرتهما وزارة التربية والتعليم، ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتمادهما كامتحانين مكافئين لامتحان S.A.T فعليه الالتزام بالتعليمات المقررة بهذا الشأن.