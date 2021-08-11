الوزراء يعتمد أسعار بيع البيوت الريفية الجارى تنفيذها بالوادى الجديد

اعتمد مجلس الوزراء أسعار بيع البيوت الريفية الجارى تنفيذها بمدن الفرافرة، وباريس، وبلاط، بمحافظة الوادي الجديد، وذلك ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، كما اعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمدينتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد للمواطنين المتقدمين سابقاً بإعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من الأول إلى الثامن، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون في استكمال الحجز بالشروط الجديدة.

كما اعتمد المجلس أسعار بيع الوحدات السكنية الجارى تنفيذها في مركز شطا بمحافظة دمياط للمواطنين المتقدمين سابقا بإعلان الصندوق بتاريخ 3/4/2016، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون في استكمال الحجز بالشروط الجديدة.