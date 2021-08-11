قرار جمهورى باعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الأشرفية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمه المدنية. نشر ذلك بالجريدة الرسمية.

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