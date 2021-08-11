تداول 262 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - سجل ميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا فى حركة السفن والبضائع والحاويات، أمس الثلاثاء، إذ بلغ إجمالى عدد السفن المترددة على الميناء 51 سفينة تحمل سلعًا وبضائعًا استراتيجية.





وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 262 ألف طن وتشمل غلال ومواد بترولية وبضائع عامة. ولفت المتحدث باسم ميناء الإسكندرية إلى تداول 1918 حاوية صادرة وواردة، ودخول وخروج 11 ألفًا و676 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 48 ساعة الماضية. من جانبه، طالب الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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