- 1/2
- 2/2
وحذر بيان صادر عن الإدارة على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، المصطافين بالشواطئ المفتوحة غرب الإسكندرية بضرورة توخى الحذر، خصوصًا عند اصطحاب أطفال، والاستجابة لتعليمات رجال الإنقاذ بعدم التوغل داخل مياه البحر.
وأضاف البيان أنه يتم متابعة أية تغييرات في أحوال البحر على مدار الساعة من خلال التواصل مع مسؤولى الأرصاد ومركز التنبؤات الجوية، حفاظًا على سلامة المصطافين.
وفى سياق آخر، أطلقت إدارة السياحة والمصايف حملة توعوية جديدة بشواطئ الإسكندرية، تحت عنوان "كن إيجابيًا"، للحفاظ على نظافة الشواطئ ومنع إلقاء الأكياس البلاستيك بمياه البحر، فضلا عن عدم التجول فى الشوارع بملابس البحر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. «مصايف الإسكندرية» تحذر من ارتفاع الأمواج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.