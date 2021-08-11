صور.. «مصايف الإسكندرية» تحذر من ارتفاع الأمواج

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن هدوء نسبى لسرعة الرياح وانخفاض مستوى ارتفاع أمواج البحر المتوسط، ما يسمح بسباحة آمنة للمصطافين.





وحذر بيان صادر عن الإدارة على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، المصطافين بالشواطئ المفتوحة غرب الإسكندرية بضرورة توخى الحذر، خصوصًا عند اصطحاب أطفال، والاستجابة لتعليمات رجال الإنقاذ بعدم التوغل داخل مياه البحر.

وأضاف البيان أنه يتم متابعة أية تغييرات في أحوال البحر على مدار الساعة من خلال التواصل مع مسؤولى الأرصاد ومركز التنبؤات الجوية، حفاظًا على سلامة المصطافين.

وفى سياق آخر، أطلقت إدارة السياحة والمصايف حملة توعوية جديدة بشواطئ الإسكندرية، تحت عنوان "كن إيجابيًا"، للحفاظ على نظافة الشواطئ ومنع إلقاء الأكياس البلاستيك بمياه البحر، فضلا عن عدم التجول فى الشوارع بملابس البحر.