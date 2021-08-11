مدبولى يستعرض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة، واستعدادات مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.





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