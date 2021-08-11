صبحى يستعرض تقريرا عن نتائج البعثة الأولمبية بطوكيو.. واستعدادات 2024

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تقريرًا عن نتائج مشاركة البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو2020، وكذلك أهم ملامح الاستعدادات لأوليمبياد 2024، ونبذة عن مهرجان "إبداع" لشباب الجامعات.





وأشار صبحى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن البعثة المصرية التى شاركت فى أوليمبياد طوكيو كان قوامها 134 رياضيًا من 23 لعبة، منوهًا إلى أن هذه الدورة شهدت حصول البعثة المصرية على 6 ميداليات متنوعة، بواقع ميدالية ذهبية للاعبة الكاراتيه فريال أشرف، وميدالية فضية للاعب أحمد الجندى بطل الخماسى الحديث، و4 ميداليات برونزية للاعبين "هداية ملاك وسيف عيسى فى التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو فى المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق فى الكاراتيه"، وبذلك حصدت مصر العدد الأكبر من الميداليات فى تاريخها بدورة الألعاب الأخيرة فى طوكيو 2020، كما أن البعثة المصرية فى طوكيو 2020 كانت أكبر بعثة أوليمبية مصرية شاركت بها الدولة فى تاريخها.

وقال وزير الشباب والرياضة: هذه البطولات التى تحققت كانت نتاجا للإعداد لهذه الدورة من وقت مبكر، والدعم الكبير الذى أولته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرعاية أبنائها من الرياضيين والاهتمام بهم، وتحفيزهم على تقديم أفضل مستوى لديهم، لافتًا إلى بدء الإعداد لدورة الألعاب 2020 بطوكيو فى يناير من عام 2019، إذ تم تشكيل اللجنة العلمية، ووضع خطط الاتحادات المشاركة لإعداد اللاعبين، مرورا بأزمة جائحة كورونا التى تطلبت التعامل معها وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة، بمنتهى الحرص والحزم، للحفاظ على سلامة وحياة اللاعبين.

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى الدعم الحكومى فى سبيل الإعداد الجيد لهذه الدورة، وتوفير الإمكانات من أجل تدريب اللاعبين على أعلى مستوى ممكن.

وحول الاستعداد لدورة أولمبياد باريس 2024، نوّه الدكتور أشرف صبحى إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها خطة ومشروع متكامل لصناعة البطل الأوليمبى متمثل فى "مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى".

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الشباب والرياضة نتائج فعاليات مهرجان "إبداع" للموسم التاسع 2021، والذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن 129 جامعة ومعهدًا عاليًا وأكاديمية حكومية وخاصة شاركت فى فعاليات المهرجان بإجمالى عدد مشاركين وصل إلى أكثر من 60 ألف متسابق، كما شارك 7 آلاف فى التصفيات النهائية، لافتًا إلى أن المسابقة شملت 25 مجالاً فى الابتكارات العلمية والأدبية والفنية والرياضية والأنشطة الطلابية.