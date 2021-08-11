فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية والتعليم، فتح باب التسجيل لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى فى كليتى الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والإنسانيات وبرامج علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.





وأضاف ندا، فى بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأربعاء، أنه يمكن للطلاب للتسجيل من خلال الرابط التالى: https://sis.ejust.edu.eg/defaultapplicant.aspx، مشيرا إلى أنه تم تحديد مواعيد امتحانات القبول على الموقع الرسمى للجامعة.

وكانت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب استضافت الأسبوع الجارى عددا من طلاب من الثانوية العامة وأولياء أمورهم، لتعريف الطلاب بطرق تطبيق النظام اليابانى فى التعليم الذى يعتمد على التطبيقات العملية والابتكار.

وأجرى الطلاب جولة تفقدية بالمدن الجامعية ودار الضيافة الخاص بالجامعة ومبنى الأنشطة الطلابية الذى يضم حمام سباحة مغطى، صالة بلياردو، صالة اسكواش، ملاعب كره قدم، ملاعب تنس وملاعب لكرة اليد.