/644946/تسليم-البشير-وآخرين-للجنائية-الدولية-بعد-تهربه-منها

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرار في عامي 2009 و2010، قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس المعزول عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، في إقليم دارفور والتي اندلعت في عام 2003، إلا أنها لم تتم، حتى أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، عن قرار تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية.

تسليم البشير وآخرين للجنائية الدولية بعد تهربه منها

وجاء ذلك بعد أن أجرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، مباحثات مع المدعي العام للمحكمة الدولية كريم خان، في العاصمة الخرطوم، أكدت خلالها تعاون بلادها مع المحكمة، وأكد خان من جانبه، أهمية اتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم.

وكان السودان أعلن انضمامه إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قبل نحو أسبوع، وهو إجراء رحبت به الخارجية الأمريكية. وينظر إلى تلك الإجراءات على أنها قد تفضي إلى محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة الدولية، وهو الذي تتهمه تلك المحكمة بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالصراع في إقليم دارفور.