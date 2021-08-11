/644944/شحاتة-أبو-زيد-التوسع-في-انشاء-المجمعات-الصناعية-يعمق-التصنيع-المحلي-ويخلق-مزيد-من-فرص-العمل

قال النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تتوجه بشكل كبير للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بكل محافظات مصر وبكافة القطاعات الإنتاجية، مشيدًا بخطى الدولة السريعة في تحقيق النمو الصناعي.

وأشار النائب شحاته أبو زيد في تصريحاهت للمجررين البرلمانيين أن المجمعات لها دور كبير في تعميق التصنيع المحلي وتوفير كافة احتياجات السوق، مشيرا إلى أن التوسع الذي تشهده مصر في المجمعات الصناعية يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن حرص الدولة على الارتقاء بقطاع الصناعة وتنميته بشكل كبير، يأتي من منطلق اعتباره قاطرة التنمية الأساسية، وهو ما يتطلب التوسع في بناء العديد من هذه المدن والمجمعات الصناعية. ونوه أبو زيد بأن المجمعات تسهم بشكل كبير فى إعادة بناء وتطوير الاقتصاد المصرى ، فضلا عن دورها في معرفة المشكلات التى تواجه كل قطاع صناعي، وما يحتاجه للتطور.

هذا وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس اجتماعا؛ لمتابعة خطط التوسع في إقامة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لملف التوسع في إقامة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف بإدراج هذا الملف ضمن أولويات عمل الحكومة، وأن يتم إعداد خطة عمل تتضمن مناطق مقترحة جديدة لإقامة مجمعات صناعية إضافية.

وتابع: تم الاتفاق على تخصيص 317 موقعا لإنشاء مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ بهدف توفير فرص عمل لأهالينا في الريف المصري، وكذا تحقيق التنمية المستدامة.