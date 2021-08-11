/644942/وزيرة-التضامن-الاجتماعي-توجه-فريق-اطفال-وكبار-بلامأوي-بإنقاذ-أسرتين-في-القاهرة-وبني-سويف

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه فريق اطفال وكبار بلامأوي بإنقاذ أسرتين

وعلي الفور تحرك الفريق وتبين من خلال دراسة الحالات أن السيدة ر.أ 37عاما متواجدة بالشارع ومعها 3 أطفال أعمارهم 8 سنوات و5 سنوات وعامين ونتيجة لعدم القدرة علي إعادتها للزوج وبالتنسيق مع الادارة العامة للمرأة تم إيداعها وأطفالها الثلاثة بمركز استضافة المرأة بالقاهرة،كما تم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لتقديم الدعم القانوني للسيدة.

كما تعامل الفريق مع سيدة أخري في العقد الثالث من العمر تدعى (س.م.م) وطفلها( ي.م) ٤ أعوام من محافظة بني سويف ونتيجة لخلافات عائلية تركت المحافظة وتم إيداعها بدار لرعاية الكبار بلا مأوي بالهرم.

كما تم عمل مسحة كورونا بمستشفي حميات العباسية وتم ايداع الطفل بدار رعاية بالجيزة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق "دوت الخليج" في 13 محافظة هي الأكثر كثافة لهذه الظاهرة ، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد ، الغربية ، الفيوم.