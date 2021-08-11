/644939/فقد-عينه-خلال-التصدي-لمعاكسة-مسجل-خطر-لقريبته-في-الهرم

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب بطلق خرطوش في عينه خلال مشاجرة مع مسجل خطر عاكس فتاة قريبته، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية عن الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة شاب بطلق خرطوش في عينه

طلق خرطوش

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة الهرم المقدم أحمد عصام، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بالخرطوش وسقوط مصابين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص أتضح إصابة «م.م» 28 سنة، بطلق خرطوش في العين، وإصابة شاب آخر.

كان بيدافع عن فتاة

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه، ومسجل خطر، بعدما حاول الدفاع عن فتاة من أحد أقاربه قام المتهم بمعاكستها ومضايقتها أثناء سيرها في الشارع، فتطورت المشاجرة بينهما، وعلى إثرها استل المتهم فرد خرطوش، وأطلق طلقات خرطوش استقرت أحدهما في عين المجنى عليه.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر خلال التحقيق أنه كان يريد ترهيب المجنى عليه فقط، ولم يقصد إصابته.

وأضاف أنه عاكس إحدى الفتيات، ولم يعلم أنها قريبته، وفوجئ بالمجنى عليه جاء للتشاجر معه، وحاول إهانته أمام الأهالي في المنطقة فتطورت المشاجرة وعلى إثرها استهل المتهم فرد خرطوش وحاول ترهيب المجنى عليه، والأهالي فأصيب في عينه، وقام الأهالي بنقله للمستشفى لإسعافه.