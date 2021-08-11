فيروس كورونا يهدد الفنانة ألفت عمر

كشفت الفنانة ألفت عمر عن إصابتها بفيروس كورنا المستجد مشيرة إلى أنها تعاني من أعراض قاسية للغاية، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

دوت الخليج يكشف إصابة ألفت عمر بفيروس كورنا

كتبت ألفت عمر عبر موقع فيسبوك، معلنة إصابتها بفيروس كورونا: “الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه كورونا قاسية جدا.. دعواتكم”.

وكانت قد أنضمت ألفت عمر مؤخرا لأسرة مسلسل إجازة مفتوحة الذي يشارك به العديد من النجوم؛ أبرزهم شريف منير ولقاء الخميسي وسميحة أيوب ومراد مكرم وهشام إسماعيل، وتجسد ألفت عمر خلال أحداث المسلسل دور أماني صديقة ندى التي تجسد دورها لقاء الخميسي، وهي شخصية تبدو من الخارج تافهة، وتهتم بالموضة فقط، لكنها في الحقيقة ثرية وبعد مجموعة مواقف تصبح مدرسة موسيقى.

تفاصيل مسلسل إجازة مفتوحة

سلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة شريف منير، سميحة أيوب،لقاء الخميسي، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد،، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا، ويناقش المسلسل عدد من الظواهر والقضايا الاجتماعية مثل الطلاق ومشاكل الأبناء والدراسة.

أحمد يونس يعلن إصابته بكورونا

وكان قد أعلن الإعلامى والكاتب أحمد يونس، إصابته وإصابة جميع أفراد أسرته بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، مؤكدا أنهم يعانوا معاناة شديدة فى المنزل ولا أحد يقدر على النزول من السرير، مطالبا من الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة تجنبا لموجة جديدة من الفيروس. فكتب يونس، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك: "أنا وزوجتى وأبنائى كلهم إيجابى كورونا، الحمد لله رضا، أرجوكم خلو بالكم، واضح إنها راجعة للأسف، إحنا فى البيت الكل متبهدل ومحدش بيقوم من السرير، ربنا يعافيكم ويحفظكم".

وكان أخر ظهور لاأحمد يونس، من خلال حفل توقيع لجميع كتبه مؤلفاته، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ52، الذى أقيم خلال شهر يوليو الماضى.