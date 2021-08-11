/644923/جدول-ترتيب-الدوري-المصري-قبل-مواجهة-الأهلي-والإسماعيلي

يدخل فريق الأهلى مباراته اليوم الأربعاء نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة.

ويرصد دوت الخليج ترتيب الدوري المصر:

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الزمالك67 نقطة من أصل 29مباراة خاضها الفريق.

2- الأهلي 64نقطة من أصل28 مباراة خاضها الفريق.

3- المصري46 نقطة من أصل مباراة29 خاضها الفريق.

4- بيراميدز نقطة 43من أصل 29مباراة خاضها الفريق.

5- سموحة41 نقطة من أصل 29مباراة خاضها الفريق.

6- الاتحاد السكندري 41 نقطة من أصل 29مباراة خاضها الفريق.

7- إنبي 39 نقطة من أصل مباراة 29خاضها الفريق.

8- طلائع الحيش38 نقطة من اصل29 مباراة خاضها الفريق.

9- الجونة37 نقطة من اصل مباراة29 خاضها الفريق.

10- مصر المقاصة 37 نقطة من أصل 29مباراة خاضها الفريق.

11- الإسماعيلي33 نقطة من أصل مباراة28 خاضها الفريق.

12-سيراميكا كيلوبترا 36 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق.

13-غزل المحلة 33نقطة من اصل مباراة 29خاضها الفريق.

14- المقاولون العرب29 نقطة من أصل مباراة 29خاضها الفريق.

15- البنك الأهلي نقطة 28من أصل مباراة 29خاضها الفريق.

16- أسوان28 نقطة من أصل مباراة29 خاضها الفريق.

17- وادي دجلة 24نقطة من اصل مباراة 29خاضها الفريق.

18- الإنتاج الحربي20 نقط من أصل مباراة 29خاضها الفريق.

قائمة الأهلي

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة، كلاً من: ‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى.

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف.

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

مباريات الأهلي والإسماعيلي في كأس مصر العام بشهر أغسطس

- يوم 19 أغسطس 85 خسر الإسماعيلى فى نهائى الكأس صفر / 1 - يوم 8 أغسطس 2000 فاز الإسماعيلى فى نصف النهائى 4 / 2 " محمد بركات 2 وجون أوتاكا 2 "

مباريات الأهلي والإسماعيلي في السوبر المصري بشهر أغسطس

- يوم 9 أغسطس 2007 تعادلا 1 / 1 قبل أن يخسر الإسماعيلى بضربات الترجيح 2 / 4 بالقاهرة

مباريات الأهلي والإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا بشهر أغسطس

- يوم 1 أغسطس 2010 خسر الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات 1 / 2 ملعب الأهلى بالقاهرة " محمد محسن أبو جريشة ".

طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب عودته من اليابان، ومشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.