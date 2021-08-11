/644933/تفحم-شخص-وإصابة-السائق-في-انقلاب-سيارة-نقل-أعلى-الطريق-الإقليمي

شهد الطريق الإقليمى، اليوم الأربعاء، إصابة سائق، فيما لقى مساعده مصرعه،نتجية إنقلاب سيارة نقل واشتعال النيران بها، أمام قرية النعامنة دائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمى

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمى أمام قرية النعامنة دائرة مركز منيا القمح.

بسبب السرعة الزائدة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وأتضح سقوط سيارة نقل من أعلى الطريق نتيجة السرعة وتم اشتعال النيران بجزء منها، وعلى الفور تم السيطرة على النيران، ونتج عن ذلك إصابة السائق ومصرع مساعده.

وتم نقلهما إلى مستشفى السعديين، وجرى تحرير محضر وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وفي سياق أخر إندلع حريق هائل داخل مخزن بلاستيك في منطقة كمبرة التابعة لدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها، لإخماد الحريق والسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها للمباني المجاورة، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمجاورات.

الدفع 5 سيارات إطفاء

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تحت أشرف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مخزن فى أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيقات.