بعد مغادرتها لسويسرا..تعرف على رحلة ياسمين عبد العزيز مع المرض داخل مصر

/644932/بعد-مغادرتها-لسويسراتعرف-على-رحلة-ياسمين-عبد-العزيز-مع-المرض-داخل-مصر

توجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز عصر يوم الثلاثاء إلى مطار القاهرة لأنتقالها إلى دولة سويسرا بمدينة جنيف لإستكمال علاجها، وذلك عبر طائرة إسعاف مجهزة، بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار برئاسة مؤمن عادل.

دوت الخليج يرصد القصة كاملة لمرض ياسمين عبد العزيز

أجرت ياسمين عبد العزيز منذ أسابيع قليلة جراحة في مصر على يد الطبيب سامح زكي في مستشفى السلام الدولي، لإزالة الأكياس التي يُطلق عليها في الطب "أكياس الشوكولاته"، وأكتشفت بعد الجراحة أن هناك مضاعفات اضطرت على إثرها دخول غرفة العمليات مرة أخرى لتصحيح الأمور، لكنها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة.

أحمد العوضي يعلن خضوع ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية

وأعلن الفنان أحمد العوضي عن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية الأمر الذي جعل السوشيال ميديا تنقلب بالدعاء للفنانة فكتب عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

ياسمين عبد العزيز في حالة خطرة بالعناية المركزة

وكشف شقيقها الفنان وائل عبد العزيز عن آخر تطورات حالتها الصحية من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "صباح الخير، أنا كل اللي هقدر اقوله دلوقتي.. ادعوا لياسمين حالتها خطرة"، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها.

السيسي يرسل فريقًا طبيًا للإشراف على حالة ياسمين عبد العزيز

وكان قد أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فريق طبي متكامل لمتابعة حالة ياسمين الصحية والإشراف عليها، وتوجه الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز برسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "نشكر سيادة رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحاله والإشراف علي أطباء إجراء العمليه، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا، دعواتكم في يوم عرفه جزاكم الله خير".

ياسمين عبد العزيز تفوق من الغيوبية

بعدها كشف الإعلامي سيد علي من خلال برنامجه «حضرة المواطن» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، عن تطورات جديدة في حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي حرصت أسرتها بشكل كبير على عدم البوح بأي شيئ يخص حالتها الصحية، فقال: "ياسمين عبد العزيز كان عندها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع دكتور كويس أوي، وكانت في مستشفى كويس أوي، ولكن وهي بتعمل المنظار حصل مشكلة في القولون، والقولون لأنه في فضلات وكده بتدخل في المعدة، فحصلها مشكلة، وقعدت في غرفة العمليات كتير جدا".

أضاف: "ياسمين عبد العزيز الآن في اللحظة التي أحدثكم فيها فاقت من الغيبوبة، وإن شاء الله هتخرج وهتبقى زي الفل، وألف سلامة يا فنانة يا جميلة، الأخطاء الطبية واردة في كل مكان في الدنيا، ولكن العملية زادت أوي الصراحة، اللي مش عارف يستخدم المنظار نقوله إيه؟".

ياسمين عبد العزيز تغادر المشفي وبعدها بأيام تستكمل علاجها بسويسرا

وكان قد أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي، مغادرتها المستشفى الذي تعالج به قبل أيام، بعدما تحسنت حالتها الصحية، حيث خضعت لجراحة دقيقة منذ أسابيع قليلة، وبعدها بقليل ونقلت ياسمين عبد العزيز بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار برئاسة مؤمن عادل، على أن تتوجه إلى جنيف لإستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات ومضاعفات العملية الجراحة أجرتها في 11 يوليو الماضي، كما أن حالتها كانت مستقرة حتى إنتقالها.