/644931/تفاصيل-مشاركة-البعثة-المصرية-في-الألعاب-البارالمبية

أنهت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة المصرية البارالمبية للمشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية، المقرر إقامتها باليابان طوكيو 2020، بداية من يوم 24 أغسطس الجاري، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

البعثة المصرية في الألعاب البارالمبية

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وتم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة والملابس الخاصة بالبعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين.

وزير الشباب والرياضة

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أنه حريص خلال الفترة الحالية على تكثيف زياراته للبعثة البارالمبية فضلاً عن عقد عدة لقاءات مع أعضاء البعثة لمتابعة كافة متطلباتهم واحتياجاتهم وتحفيزهم قبيل المشاركة بالدورة البارالمبية، موضحاً أن البعثة المصرية البارالمبية تمتلك العديد من العناصر والأبطال الواعدة والتي سترفع علم مصر عالياً خفاقاً في أهم محفل رياضى يشهده العالم حالياً وهو دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ومن جانبها وجهت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية الشكر لوزير الرياضة لدعمه للبعثة واللجنة البارالمبية ومساندته المستمرة لكل أبطال مصر، مشيرة أن اللجنة البارالمبية شهدت دعما غير محدود، ماديا ومعنويا، من وزير الشباب والرياضة فضلاً عن حرصه على المتابعة المستمرة لكافة الاحتياجات والمتطلبات في مختلف البطولات والمنافسات التي يخوضها أبطال مصر في جميع اللعبات.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية مؤتمراً صحفياً موسعاً يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء، للإعلان عن تفاصيل مشاركة البعثة المصرية البارالمبية بالدورة البارالمبية طوكيو 2020.

وجاءت قائمة البعثة المصرية المشاركة في دورة الالعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي تنطلق فعالياتها يوم 24 من شهر أغسطس الجاري كالتالي:

منافسات رفع الأثقال

1- محمود صبري

2- شريف عثمان

3- طه عبد المجيد

4- محمد الالفاط

5- هاني عبد الهادي

6- محمد السيد

7- عمرو فاروق

8- جيهان غريب

9- فاطمه قرني

10- فاطمه عمر ابو عيشه

11- أمل حنفي

12- جيهان جلال

13- أماني الدسوقي

14- رانده تاج الدين

15- ريحاب رضوان

منافسات السباحة

16- يوسف السيد

17- زياد كحيل

18- أيه الله ايمن

19- ملك حسين

منافسات تنس الطاولة

20- سامح عبد العزيز

21- أيمن زناتي

22- ابراهيم حمدتو 23- سيد يوسف

24- فايزه عبد الحافظ

25- هناء حماد

منافسات ألعاب القوى

26- محمد رمضان

27- حمادة سيد على

28- دينا محمد على

منافسات دورة الباراتايكوندو

29- محمد الزيات

30- سلمى علي

منافسات الريشة الطائرة

31- أحمد الدكروري

منافسات كرة الطائرة جلوس

32- هشام الشويخ

33- عبد النبى عبداللطيف

34- حسام مسعود

35- أحمد عبد الجليل

36- محمد ابواليزيد

37- محمد عبد المعطى

38- أحمد خميس

39- أشرف زعلول

40- صلاح عطا

41- مطاوع عبد الباقى

42- أحمد عبد الفتاح

43- السيد موسى

منافسات كرة الهدف سيدات

44- اسراء جاد الكريم

45- اسراء عزالدين

46- جهاد عزالدين

47- حسناء الجابرى

48- أية عبدالله

49- حنان مصطفى ابراهيم