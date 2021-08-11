/644930/أبوالغيط-يعرب-عن-تعازيه-لرئيس-الجزائر-في-ضحايا-الحرائق
حرائق خلفت 42 قتيلًا، من بينهم 25 عسكريًا، في الغابات بمنطقة القبائل الجزائرية والتي لم تقتصر على المدنيين فقط، بل امتدت أيضًا وشملت العسكريين ورجال الحماية المدنية والإطفاء أثناء محاولتهم السيطرة على هذه الحرائق المخيفة.
حرائق الجزائر
وعلى إثر هذه الحرائق، وجّه أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رسالة إلى عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، أعرب خلالها عن خالص تعازيه للجزائر قيادة وشعباً في حرائق الغابات التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة، أن أبو الغيط أعرب في رسالة مماثلة إلى رمطان لعمامرة وزير الخارجية عن تضامن الجامعة العربية الكامل مع الجزائر، وعن ثقته في قدرة القيادة الجزائرية على تجاوز آثار المحنة.
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