/644938/كل-ماتريد-معرفته-عن-نهائي-كأس-السوبر-الأوروبي-بين-تشيلسي-وفياريال-وعدد-الحضور-الجماهيري-والفريق-الأكثر-حصدا-للقب

تنتظر أعين محبي وعاشقي كرة القدم، في مختلف بقاع العالم، موعد لقاء السوبر الأوروبي، بين تشيلسي الإنجليزي، وفياريال الإسباني، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب ويندسور بارك، في بلفاست بأيرلندا الشمالية، بقيادة تحكيمية الروسي سيرجي كاراسيف صاحب الـ 42 عاما.

ويستعرض دوت الخليج كل ماتريد معرفته عن كأس السوبر الأوروبي، بين تشيلسي وفياريال.

ويتم بث المباراة على شبكة قنوات "بي إن سبورت وان إتش دي براميم"، بتعليق صوتي الدولي الجزائري عصام الشوالي، وقناة "بي إن سبورت كونيكت".

يشهد لقاء كأس السوبر الأوروبي على منافسة قوية بين المدرسة الإلمانية بقيادة توماس توخيل المدير الفني للفريق الإنجليزي تشيلسي، والمدرسة الإسبانية بقيادة أوناي إيمري، متخص في حصد بطولة الدوري الأوروبي، والمدير الفني لفريق فياريال بطل النسخة الأخيرة على حساب ماشستر يونايتد.

ويطمح البلوز لحصد لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية فى تاريخه، بعد تتويجه باللقب فى عام 1998، وخسر اللقب فى 3 مرات أعوام 2012، 2013 و 2019، فى المقابل يسعى فريق الغواصات الصفراء لتحقيق لقب السوبر للمرة الأولى فى تاريخه، ليصبح الفريق رقم 25 الذى يتوج بها.

عدد جمهور نهائي السوبر الأوروبي

وحدد اليويفا 13 ألف مشجع لحضور مباراة السوبر الأوروبي، وأن على الجماهير التي ستحضر المواجهة، تقديم ما يفيد بنتيجة سلبية لاختبار فحص فيروس كورونا من أجل حضور اللقاء، بينما سيخضع المشجعون من خارج البلد المضيف للقواعد التى تتبعها الدولة، فيما يتعلق بكورونا.

نهائي دوري أبطال أوروبا

حصد الفريق الإنجليزي تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على غريمة المحلي والقاري مانشيستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الدراجاو بالعاصمة البرتغالية ، واتنتهت المواجهة بفوز البلوز بهدف نظيف سجله مهاجم الفريق في أحد الشوط الأول.

سجل كاي هافرتس هدف اللقاء الوحيد لصالح البلوز، وهدف البطولة، بعد تمريرة أمامية من ماسون ماونت خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي وصلت لمهاجم تشيلسي والذي راوغ حارس المرمى بشكل رائع وأسكن الكرة الشباك الخالية من حارسها.

نتيجة نهائي الدوري الأوربي

حقق فياريال الفوز على مانشيستر يونايتد بنتيجة 11/10 بعد الوصول لركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أرينا جدانسك في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ضرب الإسباني فياريال بالهدف الأول في المباراة، عن طريق جيرارد مورينيو، وعاد الأوروجوياني إيدسون كافاني بفريق الشياطين الحمر، بهدف التعادل في الثلث الأخير من المباراة.

أكثر الفرق تتويج بكأس السوبر الأوروبي

ويعد فريقى برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الأوروبي برصيد 5 ألقاب.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ الألمانى كان أخر المتوجين بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب فريق إشبيلية الإسباني بنتيجة 2 – 1.