/644934/كل-ما-تريد-معرفته-عن-مواجهة-الأهلي-والإسماعيلي-موعد-المباراة-والقنوات-الناقلة-والتشكيل-المتوقع-للفريقين-وتاريخ-صدام-الناديين

يدخل فريق الأهلى مباراته اليوم الأربعاء نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة.

ويرصد دوت الخليج كل ماتريد معرفته عن مواجهة الأهلي والإسماعيلي:

ويتطلع الأهلي والإسماعيلي لتحقيق الفوز الليلة من أجل استعادة الثقة لواصلات تحقيق الأنتصارات، بينما الإسماعيلى يقدم واحدا من أسوأ مواسمه محلياً بسبب التراجع الواضح فى نتائجه، ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس هذه المواجهة.

غيابات الأهلي

ويدخل الأهلي المباراة. بعد استعادة أحدي لاعبيه بعد كم الإصابات التي ضرب الفريق أثناء غياب سداسي الأولمبياد .

ويغيب عن الأهلي أمام الدراويش كلا من : وليد سليمان للإصابة في العضلة الخلفية، ويخضع كلا من طاهر محمد طاهر وصلاح محسن للفحص الطبي اليوم للتأكد من إمكانية مشاركة الثنائى في المباراة حيث يعاني الاول من إصابة في ابهام القدم، بينما جاءت آلام المعدة عائق أمام صلاح محسن في المشاركة.

كما سيخضع يخسر الأهلي خدمات المدافع المغربي بدر بانون بعد إصابته بفيروس كورونا ويخضع لنسخة ثانية للتأكد من شفاءه .

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى.

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف.

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

تاريخ مواجهات الأهلي والدراويش

تواجه الفريقين فى 138 مناسبة من قبل فى جميع المسابقات، تمكن الأهلي من الفوز في 71 مباراة، بينما تفوق الإسماعيلي في 29 مباراة وكان التعادل بينهما في 37 مباراة.

سجل المارد الأحمر في شباك الدراويش 205 هدف بينما سجل الدراويش 116 هدف وكان التعادل السلبي بين الفريقين في 29 مباراة.

بطولة الدوري المصري

لعب الأهلي مع الإسماعيلي في 114 مباراة فاز الأهلي فى 59 والإسماعيلي في 22 مباراة بينما تعادلا في تعادل 33.

كأس مصر

جمعت 16 مباراة بين الفريقين فاز الاحمر في 10 وتعادل الفريقين في مباراة 1 وفاز الأصفر في 5 مباريات.

البطولة الأفريقية

لعب الفريقين 4 مباريات حقق كلا منهما الفوز في مباراة واحدة، وكان التعادل حاضر فى لقائين، وسجل الأهلي 6 أهداف، بينما سجل الإسماعيلي 5 أهداف ومباراة واحدة انتهت بالتعادل السلبي.

أرقام محمد الحنفي أمام الاهلي

وأدار الحكم محمد الحنفى 27 مباراة للنادى الأهلى قبل مواجهة الإسماعيلى، استطاع الأحمر تحقيق الفوز فى 18 مباراة وخسر 4 وتعادل فى 5 مواجهات، وأشهر البطاقة الصفراء للاعبى الأحمر فى 36 مناسبة وأحتسب 8 ركلات جزاء للفريق.

وفي الموسم الحالي حقق الأهلي الفوز على المصري بنتيجة 2/1 ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري بصافرة محمد الحنفى.

أمام الإسماعيلي

خاض الإسماعيلي في وجود محمد الحنفي في 18 مباراة، حقق الفوز في 8 مواجهات و تعادل في 5 مواجهات، وخسر خلال 5 مناسبات ، له 13 هدفًا، عليه 11 هدفًا، كلين شيت في 12 لقاء.

ونجح لاعبي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني سهولة فى الفوز على فريق سيراميكا كليوباترابرباعية ليحافظ على صدارة الدورى الممتاز ويحرم الزمالك من الفرحة بالصدارة بعد فوزه الأخير على غزل المحلة بثلاثية .

تشكيل الاهلي المتوقع أمام الدراويش

في حراسة المرمي:محمد الشناوي.

فى خط الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول.

وفى وسط الملعب الدفاعي: أليو ديانج – عمرو السولية وحسين الشحات – محمد مجدي أفشة – محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.

التشكيل المتوقع للأسماعيلي

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

في خط الدفاع: محمد عادل، باهر المحمدي، مروان صحراوي، عبد الله جمعة.

في خط الوسط: محمد حسن، عمر عبد السميع، محمد صادق، دونجا.

في خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب.

غيابات الأسماعيلي

حيث يغيب عن صفوف الفريق حسين السيد، وعبدالرحمن مجدي وهاشم وبابل.