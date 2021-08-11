سفير تونس بالقاهرة لأول مرة في حوار لبرنامج 60 دقيقة على اكسترا نيوز

ينفرد الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، بإجراء حوار تليفزيوني مع سفير دولة تونس في القاهرة محمد بن يوسف عقب عودته من العاصمة تونس، من خلال برنامج 60 دقيقة على شاشة قناة اكسترا نيوز.

ويعتبر الحوار مع سفير تونس في القاهرة هو الأول على شاشة اكسترا نيوز، حيث يسلط الضوء على ماذا حدث ويحدث فى تونس بعد ٢٥ يوليو؟، إضافة إلى إعلان السفير التونسي من قلب القاهرة (مصر نموذج يحتذى به سياسيا واقتصاديا).