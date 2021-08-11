ينفرد الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، بإجراء حوار تليفزيوني مع سفير دولة تونس في القاهرة محمد بن يوسف عقب عودته من العاصمة تونس، من خلال برنامج 60 دقيقة على شاشة قناة اكسترا نيوز.
ويعتبر الحوار مع سفير تونس في القاهرة هو الأول على شاشة اكسترا نيوز، حيث يسلط الضوء على ماذا حدث ويحدث فى تونس بعد ٢٥ يوليو؟، إضافة إلى إعلان السفير التونسي من قلب القاهرة (مصر نموذج يحتذى به سياسيا واقتصاديا).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير تونس بالقاهرة لأول مرة في حوار لبرنامج 60 دقيقة على اكسترا نيوز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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