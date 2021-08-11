التعليم العالي : إرشادات لطلاب الشهادات المعادلة للتنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد

وجه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على الطلاب التنسيق للجامعات والمعاهد، في ضوء المنظومة الإلكترونية الشاملة لعملية التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المركز الإعلامي بالوزارة ، قام برصد تساؤلات واستفسارات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بشأن التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد خلال الفترة الماضية، وقام بالإجابة عن هذه الأسئلة وعرضها على أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمُشرف على مكتب التنسيق، ومسئولي مكتب التنسيق للشهادات العربية والأجنبية للمراجعة والتدقيق.

أعقب ذلك تبسيط وتعريف الطلاب بإجراءات التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية، في شكل أسئلة وإجابات تيسر فهم منظومة التنسيق الإلكتروني وكيفية التعامل معها، وسيتم رفع هذا الدليل للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك https://www.facebook.com/MOHESREGYPT وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx لإتاحته للطلاب لتحقيق الاستفادة القصوى منه.