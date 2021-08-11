بعد اجتماعها الأسبوعى.. الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة

جدة - نرمين السيد - واتخذ مجلس الوزراء، فى اجتماع اليوم عددًا من القرارات، هى:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنهاء التخصيص المُقرر للنفع العام على مساحة 19.92 فدان تعادل 83710.2م2، ناحية محافظة البحر الأحمر، وإعادة تخصيصها لصالح وزارة الشباب والرياضة لإدارتها واستغلالها والتصرف فيها، وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.

وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الروسية"، ونصّ القرار على أن تُعدل المادة الثالثة من القرار 256 لسنة 2006، باستبدال البند 3 ليصبح بمسمى "كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال"، وكذلك إضافة أربع كليات جديدة هى: الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والألسن واللغات والتقنية، وكلية الذكاء الاصطناعى.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة كليتى: الفنون الجميلة، والعمارة، إلى جامعة "النهضة"، عبر إضافة بندين جديدين برقمى 9 و10 إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006، الخاص بإنشاء الجامعة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار بعض المشروعات ضمن المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والنواحى الإنشائية والتخطيطية والبنائية، ووفقًا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015، ومن هذه المشروعات: مشروعات الشراكة لتنمية أراضى شركات قطاع الأعمال العام، وتنمية أراضى المحافظات، وتنمية أراضى البنوك الوطنية "بنك مصر – البنك الأهلى" بمحافظات الجمهورية، وكذلك جميع مراحل مشروعات "بشاير الخير" بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، ومشروع "مدينة مشارف" بحى العامرية أول، ومشروع "ضاحية ماريا" بحى العامرية ثان، بالإضافة إلى مشروع "مدينة مروج" بحى شرق الاسكندرية، ومشروع "فرانده سموحة" على محور المحمودية بحى شرق الاسكندرية، ومشروع "مدينة جنات" بحى وسط الإسكندرية، فضلاً عن المشروعات التى يتم تنفيذها على الأراضى المكتسبة بمحور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية.

وافق مجلس الوزراء على التعاقد لتنفيذ 30 عملية تأهيل وتبطين ترع ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع، والذى يستهدف تنفيذ تأهيل 5000 كم من الترع خلال العام المالى 2021/2022.

وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات (WE) لتقديم خدمات تلقى ومتابعة شكاوى المواطنين تليفونيًا ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/10/2021.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 8/8/2021، والخاصة بأوامر الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة تلك الأوامر، لاستكمال الأعمال المنفذة لـ 47 مشروعًا، والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.

اعتمد مجلس الوزراء أسعار بيع البيوت الريفية المزمع تنفيذها بمدن الفرافرة، وباريس، وبلاط، بمحافظة الوادى الجديد، ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، كما اعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية المزمع تنفيذها بمدينتى الداخلة والخارجة بمحافظة الوادى الجديد للمواطنين المتقدمين سابقاً بإعلانات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى من الأول إلى الثامن، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون فى استكمال الحجز بالشروط الجديدة، كما اعتمد المجلس أسعار بيع الوحدات السكنية المزمع تنفيذها فى مركز شطا بمحافظة دمياط للمواطنين المتقدمين سابقا بإعلان الصندوق بتاريخ 3/4/2016، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون فى استكمال الحجز بالشروط الجديدة.