المترو: مد إيقاف العمل بـ4 محطات من الخط الثالث حتى السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة RATP Dev Mobility Cairo الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق تمديد فترة إيقاف العمل بـ 4 محطات من الخط الثالث للمترو "قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلى منصور" حتى الساعة 7 صباحا من يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021 على أن يستمر العمل بباقى محطات الخط الثالث من العتبة وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة.





وأوضحت الشركة فى بيان اليوم أن ذلك يأتى نظرا لأعمال التشييد والبناء الجارية بمحور مسطرد والتى تتطلب إنشاء كوبرى علوى أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو. ويأتى هذا القرار ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات فى المنطقة المذكورة.

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