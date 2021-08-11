الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة نهارا رطب ليلا.. وعظمى القاهرة 37 درجة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ليلا ، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 37 26 الإسكندرية 32 26 وادى النطرون 35 25 طنطا 37 26 شبين الكوم 37 26 دمنهور 34 25 بلطيم 33 26 مطروح 31 25 السلوم 32 25 سيوة 40 24 بورسعيد 33 26 دمياط 32 26 الزقازيق 37 26 المنصورة 36 25 الإسماعيلية 38 24 السويس 37 24 العريش 34 25 رفح 33 24 رأس سدر 38 25 نخل 35 22 نويبع 39 29 طابا 35 27 كاترين 33 19 الطور 36 24 شرم الشيخ 39 30 الغردقة 38 29 مرسى علم 38 29 الفيوم 37 25 بنى سويف 38 25 المنيا 38 25 أسيوط 39 25 سوهاج 39 26 قنا 40 27 الأقصر 41 27 أسوان 42 28 إدفو 42 28 أبوسمبل 41 26 الوادى الجديد 41 24 شلاتين 39 28 أبو رماد 38 28 حلايب 37 29 رأس حدربة 37 29

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