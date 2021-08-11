جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز الضوابط التى وضعتها وزارة التربية والتعليم لتنفيذ عملية التحويلات بين المدارس للطلاب على أكمل وجه.

وسيتم تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية لفرز طلبات التحويل التى تمت بشكل إلكترونى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. ضوابط «التعليم» للتحويل بين المدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.