قرى مغاغة.. 346 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بتكلفة 4 مليارات جنيه

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جدة - نرمين السيد - ويستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه عبدالفتاح السيسى تطوير 192 قرية بـ 757 تابعًا، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى "أبوقرقاص، وملوى، والعدوة، ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.
تابع المحافظ، خلال جولته، أعمال مشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية العباسية، شرق وغرب ترعة الإبراهيمية، وأكد أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من أولويات المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة وسوف تصل لجميع المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرىٔيس السيسى، مشددًا على جميع العاملين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاىٔية وارتداء الكمامة الطبية.
وتفقد مشروع إنشاء مجمع خدمات أبا الوقف، على مساحة 600 متر والذى سيضم معظم المصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون (المركز التكنولوجى / التضامن الاجتماعى / البريد / التموين / السجل المدنى / الشهر العقارى / المجلس الشعبى المحلى)، داخل مبنى واحد يقدم كافة الخدمات، كما تفقد المحافظ الوحدة المحلية لقرية أبا البلد وأطمأن على انتظام سير العمل، وتفقد أيضًا وحدة التضامن الاجتماعى القديمة بالقرية.
كما تفقد محطة رفع أبا الرىٔيسية على مساحة 600 متر وتخدم 24 ألف نسمة، وتم الانتهاء من 40% من الأعمال الإنشاىٔية، ومحطة تنقيه مياه قرية أبا البلد، بطاقة 100 لتر/ثانية.. إذ تم الانتهاء من 90% من الأعمال الإنشاىٔية، ومن المقرر أن تخدم المحطة 85 ألف نسمة بقرى أبا وقفادة، ووافق المحافظ خلال تفقد المحطة على عمل تربة زلطية أمام المحطة لتمهيد الطريق أمام السيارات التى تخدم المحطة.
وتابع مشروع إنشاء مجمع مدارس الشيخ زياد بقرية الشيخ زياد، ويتكون من مدرسة ابتداىٔية على مساحة 1200 متر وبداخلها 16 فصلا، ومدرسة إعدادية على مساحة 1200 متر بها 11 فصل، وتم الانتهاء من 40% من الأعمال الإنشاىٔية.
وتفقد المحافظ مشروع محطة الصرف الصحى بقرية طنبدى، وتحتوى على محطة رفع رىٔيسية وأخرى فرعية، باجمالى شبكات انحدار 20 كيلو، وتخدم 30 ألف نسمة وقد بلغت نسبة التنفيذ 60%، وتفقد المحافظ الموقع المخصص لإنشاء مجمع خدمات قرية طنبدى على مساحة 600 متر، ومركز تطوير الخدمة التموينية بطنبدى لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات التى يقدمها المركز للمواطنين.
وخلال الجولة تفقد المحافظ، قطعة أرض تابعة للوحدة المحلية بقرية طنبدى، ووجه المحافظ باستغلالها بعمل مجمع سويقات لتجميع الباىٔعين داخله، وعمل بروتوكول تعاون مع مديرية الرى بالمنيا، ووجه المحافظ رىٔيس القرية بتهذيب الأشجار بالقرية.
كما تفقد القاضى مشروع إنشاء مدرسة شم البحرية الابتداىٔية على مساحة 1500 متر وتضم 8 فصول، وكذلك مشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية شم البحرية، كما تابع المحافظ محطة معالجة الصرف الصحة بقرية برطباط على الظهير الصحراوى الغربى والتى تقام على مساحة 11 فدانًا مرحلة أولى وتخدم 17 قرية بطاقة 20 ألف متر مكعب فى المرحلة الأولى,
والتقى المحافظ، خلال الجولة، بعدد من أهالى المركز، للاستماع لمتطلباتهم والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق المركز، مؤكدًا أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كل المعوقات.
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