قرى مغاغة.. 346 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بتكلفة 4 مليارات جنيه

جدة - نرمين السيد - ويستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه عبدالفتاح السيسى تطوير 192 قرية بـ 757 تابعًا، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى "أبوقرقاص، وملوى، والعدوة، ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

تابع المحافظ، خلال جولته، أعمال مشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية العباسية، شرق وغرب ترعة الإبراهيمية، وأكد أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من أولويات المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة وسوف تصل لجميع المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرىٔيس السيسى، مشددًا على جميع العاملين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاىٔية وارتداء الكمامة الطبية.

وتفقد مشروع إنشاء مجمع خدمات أبا الوقف، على مساحة 600 متر والذى سيضم معظم المصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون (المركز التكنولوجى / التضامن الاجتماعى / البريد / التموين / السجل المدنى / الشهر العقارى / المجلس الشعبى المحلى)، داخل مبنى واحد يقدم كافة الخدمات، كما تفقد المحافظ الوحدة المحلية لقرية أبا البلد وأطمأن على انتظام سير العمل، وتفقد أيضًا وحدة التضامن الاجتماعى القديمة بالقرية.

كما تفقد محطة رفع أبا الرىٔيسية على مساحة 600 متر وتخدم 24 ألف نسمة، وتم الانتهاء من 40% من الأعمال الإنشاىٔية، ومحطة تنقيه مياه قرية أبا البلد، بطاقة 100 لتر/ثانية.. إذ تم الانتهاء من 90% من الأعمال الإنشاىٔية، ومن المقرر أن تخدم المحطة 85 ألف نسمة بقرى أبا وقفادة، ووافق المحافظ خلال تفقد المحطة على عمل تربة زلطية أمام المحطة لتمهيد الطريق أمام السيارات التى تخدم المحطة.

وتابع مشروع إنشاء مجمع مدارس الشيخ زياد بقرية الشيخ زياد، ويتكون من مدرسة ابتداىٔية على مساحة 1200 متر وبداخلها 16 فصلا، ومدرسة إعدادية على مساحة 1200 متر بها 11 فصل، وتم الانتهاء من 40% من الأعمال الإنشاىٔية.

وتفقد المحافظ مشروع محطة الصرف الصحى بقرية طنبدى، وتحتوى على محطة رفع رىٔيسية وأخرى فرعية، باجمالى شبكات انحدار 20 كيلو، وتخدم 30 ألف نسمة وقد بلغت نسبة التنفيذ 60%، وتفقد المحافظ الموقع المخصص لإنشاء مجمع خدمات قرية طنبدى على مساحة 600 متر، ومركز تطوير الخدمة التموينية بطنبدى لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات التى يقدمها المركز للمواطنين.

وخلال الجولة تفقد المحافظ، قطعة أرض تابعة للوحدة المحلية بقرية طنبدى، ووجه المحافظ باستغلالها بعمل مجمع سويقات لتجميع الباىٔعين داخله، وعمل بروتوكول تعاون مع مديرية الرى بالمنيا، ووجه المحافظ رىٔيس القرية بتهذيب الأشجار بالقرية.

كما تفقد القاضى مشروع إنشاء مدرسة شم البحرية الابتداىٔية على مساحة 1500 متر وتضم 8 فصول، وكذلك مشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية شم البحرية، كما تابع المحافظ محطة معالجة الصرف الصحة بقرية برطباط على الظهير الصحراوى الغربى والتى تقام على مساحة 11 فدانًا مرحلة أولى وتخدم 17 قرية بطاقة 20 ألف متر مكعب فى المرحلة الأولى,

والتقى المحافظ، خلال الجولة، بعدد من أهالى المركز، للاستماع لمتطلباتهم والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق المركز، مؤكدًا أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كل المعوقات.