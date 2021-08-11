/644928/تاريخ-مواجهات-الإسماعيلي-تحت-قيادة-محمد-الحنفي

يخوض الإسماعيلي مواجهة هامة أمام الأهلي في أحد كلاسيكيات الكرة المصرية ويدير محمد الحنفي المباراة بين المارد الأحمر والدروايش في تمام التاسعة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تاريخ مواجهات الإسماعيلي تحت قيادة محمد الحنفي

ولعب الإسماعيلي في وجود محمد الحنفي في 18 مباراة، حقق الفوز في 8 مواجهات و تعادل في 5 مواجهات، وخسر خلال 5 مناسبات ، له 13 هدفًا، عليه 11 هدفًا، كلين شيت في 12 لقاء.

مباريات الإسماعيلي مع محمد الحنفي في الدورى العام

- يوم 10 يوليو 2011 خسر من حرس الحدود صفر / 2 بالإسكندرية " أول مباراة له فى هذه البطولة "

- يوم 22 فبراير 2013 " موسم ملغى " فاز على اتحاد الشرطة 1 / صفر ملعب الإسماعيلى بالقاهرة ( أحمد على )

- يوم 25 ديسمبر 2013 فاز على القناة 2 / 1 ملعب القناه بالإسماعيلى ( جون آنطوى 2 )

- يوم 13 فبراير 2014 تعادل مع حرس الحدود صفر / صفر بالإسماعيلية

- يوم 22 أبريل 2014 فاز على وادى دجلة 2 / صفر بالقاهرة ( جون آنطوى ومحمود حمد )

- يوم 4 ديسمبر 2014 تعادل مع الزمالك صفر / صفر بالإسماعيلية

- يوم 27 يناير 2015 تعادل مع سموحه صفر / صفر بالإسكندرية

- يوم 1 نوفمبر 2015 خسر من الداخلية صفر / 1 بالإسماعيلية

- يوم 30 يونيه 2016 فاز على وادى دجلة 2 / صفر بالقاهرة ( حسنى عبد ربه وإبراهيم حسن )

- يوم 3 مايو 2017 تعادل مع الزمالك صفر / صفر بالقاهرة

- يوم 24 نوفمبر 2017 فاز على سموحه 1 / صفر بالإسماعيلية ( كريم بامبو )

- يوم 19 أكتوبر 2018 فاز على بيراميدز 2 / صفر بالإسماعيلية ( محمود متولى ولسعد الجزيرى من ضربة جزاء )

- يوم 25 فبراير 2019 تعادل مع طلائع الجيش صفر / صفر ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية

- يوم 25 أبريل 2019 خسر من وادى دجلة صفر / 3 بالقاهرة

- يوم 30 نوفمبر 2019 خسر من الاتحاد صفر / 3 بالإسكندرية

- يوم 28 سبتمبر 2020 فاز على طلائع الجيش 1 / صفر بالقاهرة ( أحمد مدبولى )

- يوم 18 يناير 2021 خسر من المقاولون العرب صفر / 1 بالإسماعيلية ( محمد حمدى زكى فى مرمى فريقه السابق )

- يوم 10 مايو 2021 فاز على البنك الأهلى 2 / صفر بالقاهرة ( فخر الدين بن يوسف وآرى بابل )

الإنذارات مع الإسماعيلي لـ 22 لاعبا

- إنذارين لكلا من محمود متولى وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى

- إنذار لكلا من أحمد صديق وشوقى السعيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا " ومحمد عواد وطارق طه والنيجيرى أودا مارشال وسامح عبد الفضيل وأحمد العش ومحمود عبد العزيز ومحمود حمد وبهاء مجدى وشكرى نجيب ومروان محسن وأحمد سمير ومحمد مجدى الجمل ومحمد صادق ومحمد عمار ومحمد بيومى وعماد حمدى

ضربات جزاء للإسماعيلى ركلة جزاء وحيدة للإسماعيلي فى مباراة بيراميدز 2018