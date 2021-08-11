/644926/نادر-نسيم-توجيهات-الرئيس-بمساعدة-أشقائها-العرب-تأتي-من-منطلق-المسؤلية-العربية-القومية

قال النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ ووكيل اللجنة الدينية بالمجلس ان مصر بقيادة الرئيس السيسي تثبت انها القلب النابض للوطن العربي والاشقاء خاصة في مواجهة الازمات والكوارث التى تتعرض لها وتساهم فى المساعدات للدول الشقيقة ومن منطلق المسؤلية القومية العربية .

وكيل اللجنة الدينية : مصر تقوم بواجبها تجاه الاشقاء العرب

واكد وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ النائب نادر نسيم فى تصريحات دوت الخليج ان الدولة المصرية تقوم بواجبها تجاه الاشقاء العرب ولا تتوالي فى تقديم المساعدات العاجلة للاشقاء كما حدث سابقا فى غزة اعادة الاعمار وكذلك تقديم المساعدات لدولة لبنان وما تمر به من ازمات اقتصادية طاحنة واخيرا الى الاشقاء فى دولة تونس مشيرا الى ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاشقاء العرب فى تجاوز ازماتهم تاتي فى اطار دعم وتضامن مصر مع اشقائها فى المنطقة .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوجيهات وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار تونس الدولى محملة بأطنان من المساعدات الطبية التى تتمثل فى مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة تونس الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.