/644924/أبرز-تصريحات-ميسي-حلم-التتويج-بدوري-أبطال-أوروبا-ومفأجاة-في-سبب-الرحيل-عن-برشلونة-ورسالة-للجماهير-وفيراتي-أفضل-لاعب-في-العالم

اللعب بجوار فيراتي، وسبب الرحيل عن فريق برشلونة، ورسالة إلى جماهير الفريق الكتالوني، وحلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، والمشاعر المتضاربة خلال أخر أسبوع، هذا أبرز ما جاء في حديث ليونيل ميسي أثناء تقديمه في المؤتمر الصحفي، كلاعب جديدا في فريق باريس سان جيرمان.

ويستعرض دوت الخليج أبرز ما جاء في تصريحات ليونيل ميسي:

سبب الرحيل عن برشلونة

كشف ميسي عن سبب رحيله من برشلونة، حيث قال: أردت التتويج بالبطولات الأوربية، و باريس سان جيرمان يمتلك نفس الأهداف التي أريدها، والرحيل عن فريق برشلونة كان صعبا ولكن حين وصلت إلى هنا، حاولت التأقلم، وأسعى إلى حصد الإنجازات في باريس سان جيرمان، لأنه نادي طموح، وأتمنى إسعاد جماهير الفريق بالفوز بالبطولات".

فيراتي أفضل لاعب في العالم

وقال ميسي عن فرياتي: “فيراتي من اللاعبين المميزين بدون أدنى شك، وفي برشلونة أحبوه كثيرا، وهو أفضل لاعب في العالم في هذا المركز، وسعيد بأنني سألعب بجانبه لأنه لاعب مزهل، ويقدم أداء رائع مثل تشافي وإنيستا”.

سبب ابتعاد برشلونة عن التتويج بدوري أبطال أوروبا

وقال ليوينل ميسي عن سبب ابتعاد برشلونة في التتويج بدوري أبطال أوروبا:” في بعد الأحيان من الممكن أن يكون لديك أفضل فريق في العالم ولا تفوز بأي بطولة، وفريق باريس سان جيرمان مر بنفس التجربة، ويعرف ذلك الأمر، وكان لديه فريق رائع ولم يستطع الفوز بدوري أبطال أوروبا العام السابق، والحظ له دور في هذا الأمر".

حلم دوري أبطال أوروبا

أحلم بالتتويج بالبطولات الأوربية مرة أخرى وبالأخص دوري أبطال أوروبا، وأمل أن أسعد جماهير فريق باريس سان جيرمان بالفوز بالعديد من البطولات”.

رسالة لجماهير فريق برشلونة

وجه ليونيل ميسي رسالة إلى جماهير فريقه السابق برشلونة، حيث قال: ”ممتن لجماهير برشلونة بسبب الحب الذي قدموه لي طوال تلك الفترة التي قضيتها داخل النادي”.

وتابع: “تركت الفريق لأنني لدي رغبة في الفوز بالألقاب الأوربية ووجد نفس الطموحات لدى فريق باريس سان جيرمان”.

وأتم: “أعتقد أنني سأواجه شعور غريب عندما أعود إلى منزلي بقميص غير قميص برشلونة”