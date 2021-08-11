بعدما حقق إيرادات هزيلة..مؤشرات برفع فيلم «أحمد نوتردام» من دور العرض

/644921/بعدما-حقق-إيرادات-هزيلةمؤشرات-برفع-فيلم-أحمد-نوتردام-من-دور-العرض

تشهد دور العرض المصرية حالة من الانتعاش خلال الفترة الحالية بعدما عانت مدة طويلة من الغلق بسبب جائحة كورونا، وأصبحت في ترقب مستمر لاختيار أفضل الأفلام للعرض في صالتها لتعويض الخسائر التي تعرضت لها.

دوت الخليج يرصد مؤشرات برفع فيلم «أحمد نوتردام» من السينمات

وكان من بين الأفلام التي شهدت تراجع كبير في دور العرض المصرية فيلم «أحمد نوتردام» للفنان رامز جلال اذ حقق أمس إيرادات وصلت إلى 525 جنيهًا فقط، وهو رقم هزيل مقارنة بباقي الأفلام المنافسة التي تتخطى حاجز المليون جنيه يوميا في شبابيك التذاكر منهم “العارف” لأحمد عز وفيلم “الإنس والنمس” لمحمد هنيدي، لذا قررت بعض صالات السينما رفعه لتوسيع المجال لمشاركة أفلام جديدة في المنافسة.

تفاصيل فيلم أحمد نوتردام

فيلم «أحمد نوتردام» من بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وشيماء سيف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ويدور الفيلم حول قصة سفاح النساء من خلال صحفي "رامز جلال" يتتبع خطوات سفاح خفي يقوم بالعديد من عمليات القتل يحاول الامساك به من خلال غادة عادل حبيبته، وتدور الأحداث في جو يجمع بين الكوميديا والرعب.

رفع فيلم ديدو من دور العرض بعدما حقق صفر إيرادات

الجدير بالذكر أنه غادر فيلم «ديدو» الذي يخوض بطولته الفنان كريم فهمي دور العرض السينمائية داخل مصر، وجاءت الإيرادات الكلية للعمل خلال الـ12 أسبوعًا لحوالي 14 مليون جنيه، بينما حقق رقمًا هذيلا في آخر أسبوع حيث لمم يتجاوز 4 آلاف جنيه.

تدور أحداث فيلم «ديدو» حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة، ويعتبر العمل مستوحى من قصة عقلة الأصبع الشهيرة لشارل بيرو، وكان قد تذيل فيلم «ديدو» إيرادات شباك التذاكر أمس، بإيرادات بلغت ألف 992 جنيه أمس السبت.