/644920/كان-بيدافع-عن-أبوه---حبس-المتهمين-بقتل-طالب-عين-شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بقتل شاب بطعنات مختلفة في مشاجرة نشبت بينهم بسبب مشاكل على ملكية شقق في برج سكني وكلفت بتشريح جثة المجني عليه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حبس المتهمين بقتل شاب في عين شمس

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابا بعدة طعنات بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين والد المجني عليه وآخرين شركاه بسبب خلافات على ملكية شقق بعقار سكني قاموا ببنائه بالمشاركة، فقام المتهمين بالتعدي على الشاب ووالده مما أسفر عن إصابة الأول وتبين أن حالته حرجة ولا يمكن مناقشته، ثم توفي متاثرا باصابته.

استدعت نيابة عين شمس عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم في واقعة مقتل طالب على يد عدد من الأشخاص في عين شمس.

مروان 19 عامًا

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال المباحث، أن «محمد. ا» والد المجني عليه مروان، 19 سنة، كان شريكًا لعائلة أخرى لبناء عمارة في عين شمس، وبعد انتهاء البناء طلب منهم استلام وحداته المتفق عليها، لكن المتهمين رفضوا ثم اعتدوا عليه بالضرب بالسلاح الأبيض ثم تدخل الأهالي لفض المشاجرة، وحُرر محضر بقسم عين شمس.

وأضافت أن المجني عليه طالب علم بمشاجرة والده مع المتهمين، فأسرع إلى محل الواقعة للدفاع عن والده فلم يجده، فاعتدى عليه المتهمون بالضرب بـ"الشوم" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط على الأرض في بحر من الدماء .

وأتضح من مناظرة جثة المجني عليه إصابته بكسور متفرقة بالجسد وكسر بالجمجمة وطعنة نافذة في البطن أودت بحياته.

الأسلحة البيضاء

قررت النيابة، باستدعاء والد المجني عليه في واقعة تمزيق جسد شاب باستخدام الأسلحة البيضاء وإحداث إصابات بالغة في جسده، ما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب مشاكل على ملكية شقق في برج سكني كائن في منطقة عين شمس محافظة القاهرة.

كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان القتيل وإعداد تقرير الطب الشرعي والتصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه