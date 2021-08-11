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الرئيس الجزائري يعلن الحداد 3 أيام في البلاد على أرواح ضحايا الحرائق

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أعلن عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، اليوم الأربعاء ، الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الحرائق، الذين بلغ عددهم 65 شخصا بينهم 28 عسكريا.

 

وشهدت الجزائر منذ يوم الاثنين، اندلاع حرائق غابات ضخمة في عدد من الولايات والمناطق التي تعرض بعضها لـ لعدد من الحرائق الضخمة،  وانتقلت الحرائق إلى ولايات ليزداد الجرح ألما وعمقًَا.

 

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حرائق غابات الجزائر

الرئيس الجزائري كشف  الثلاثاء عن  مقتل 25 عسكريا خلال مكافحتهم حرائق الغابات التي اندلعت في منطقة القبائل شرق البلاد الليلة الماضية ليرتفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 42 قتيلا.

أسباب حرائق الجزائر

السلطات الجزائرية أعلنت أنها تشك في أن هذه الحرائق وراءها دوافع "إجرامية"، وانها نشبت بفعل فاعل واختير لها يوم حار وأماكن معينة".

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وتم إلقاء القبض على عدد من  الاشخاص المشتبه فيهم في اشعال النار في احدى الغابات بالولاية من قبل الدرك الوطني التي تدخلت سريعا لالقاء القبض عليهم.

خسائر الجزائر من الحرائق

فالخسائر البشرية لحرائق غابات منطقة القبائل الجزائرية لم تقتصر عند المدنيين، بل أمتدت أيضا وشملت العسكريين ورجال الحماية المدنية والأطفاء أثناء محاولتهم في السيطرة على هذه الحرائق العاتية.

ارتفاع درجات الحرارة ونشوب الحرائق

وكانت نشرة خاصة للأحوال الجوية حذرت من موجة حر شديد ودرجات حرارة تفوق الـ40 في شمال البلاد.

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وبعد ذلك نشبت الحرائق بشرق الجزائر لتلتهم عشرات الهكتارات خاصة في منطقة الأوراس، كما قضت النيران على مساحات كبيرة من غابات الأرز في محمية الشريعة على بعد 60 كلم غرب العاصمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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