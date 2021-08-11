/644917/خلي-عندك-دم-فيفي-عبده-تثير-غضب-الجمهور-بصورة-بالساحل-الشمالي

أثارت الفنانة والراقصة فيفي عبده جدل وغضب الجمهور منذ ساعات قليلة، وذلك بعدما نشرت صورة لها بملابس البحر أثناء تمضية أجازة الصيف بمدينة الساحل الشمالي دون مراعاة لأسرة زميلتها الراحلة دلال عبد العزيز التي وافتها المنية منذ 4 أيام في يوم السبت الماضي بعد صراع طويل مع فيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد رسالة فيفي عبده للجمهور من الساحل بعد وفاة دلال عبد العزيز

علقت فيفي عبده على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلة: “‏يا مساء الفل من الساحل الشمالي أنا زعلانة وقلبي بيوجعني وربنا اللي عالم”.

فيفي عبده تتعرض للإنتقاد بسبب دلال عبد العزيز

وشن عدد كبير من الجمهور حملة هجوم شرسة على فيفي عبده بمجرد نشرها للصورة، اذ جاءت التعاليقات على النحو الأتي: “لسه صاحبتك متوفيه خلي عندك دم بقى، لا واضح الزعل حقيقي، أستحي على حالك بس! احترامى لمشاعر زميلتك اللي توفت من يومين، عيب عليكي دلال لسه ميتة”.

فيفي عبده تنعي دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة

وحرصت فيفي عبده على تقديم خالص العزاء للفنانة دلال عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم السبت إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجأة بسبب فيروس كورونا المستجد جلعها ترقض في أحد المستشفيات لـ3 أشهر، اذ نشرت صورة للفنانة دلال عبد العزيز عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلقت عليها قائلة: “لا حول ولا قوة الا بالله انا لله و انا اليه راجعون توفيت الفنانة دلال عبد العزيز حبيبتي و حبيبة الناس كلها ربنا يرحمها و يجعل مثواها الجنة و يصبر بناتها و يصبرنا يارب”.

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

وكان قد أعلن أعلن الفنان حسن الرداد منذ ساعات قليلة عن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بعد صراع طوبل أمتد لأكثر من 3 أشهر مع فيروس كورنا المستجد.

فكتب الرداد عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: “والله ما قادر اكتب ولا مصدق،توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى و أمى الغالية الفنانة الكبيرة دلالعبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الاخرة”.

وتابع الرداد: “عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه،هتوحشينا قوى يا أمى،ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة”.