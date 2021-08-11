/644913/تعرف-على-موعد-قبض-مرتب-شهر-اغسطس-2021-الان-بالتفصيل

صرف مرتبات شهر اغسطس يسأل المواطنون عن موعد مرتب شهر اغسطس حيث أن موعد مرتبات اغسطس ٢٠٢١ يتم صرفه في موعد صرف مرتبات شهر اغسطس ٢٠٢١ الخميس ١٢ اغسطس و يبدو أن ميعاد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 يتم صرفها مبكرًا في مرتبات اغسطس ٢٠٢١ مواعيد صرف مرتبات اغسطس حيث أن مواعيد صرف مرتبات شهر اغسطس صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢١ مواعيد مرتبات شهر اغسطس .

مواعيد مرتبات شهر اغسطس 2021

صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢١ في مواعيد صرف مرتبات شهر اغسطس مواعيد صرف مرتبات اغسطس حيث أن مرتبات اغسطس ٢٠٢١ ميعاد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 الخميس ١٢ اغسطس ميعاد صرف مرتبات شهر اغسطس و في موعد صرف مرتبات شهر اغسطس ٢٠٢١ .

موعد قبض مرتب شهر اغسطس 2021

سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 33 وزارة وهيئة حكومية بداية من يوم الثلاثاء 17 أغسطس، ثم صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة حكومية يوم الأربعاء 18 أغسطس، وصرف مرتبات 13 وزارة وهيئة أخرى يوم الخميس 19 أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الأحد 22 والاثنين 23 أغسطس.

صرف مرتبات العاملين لشهر أغسطس

و كانت أعلنت وزارة المالية تقديم صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس الجارى وسبتمبر القادم 2021، و قررت الوزارة منذ الشهر السابق تقديم مواعيد صرف المرتبات لشهري أغسطس و سبتمبر، و تم تقسيم صرف مرتبات الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على مدار 5 أيام.

صرف مرتبات العاملين

سيتم صرف مرتبات العاملين في 33 وزارة حكومية وهيئة بداية من يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وصرف مرتبات 20 وزارة وهيئة حكومية يوم الأربعاء 22 سبتمبر، وصرف مرتبات العاملين في 13 وزارة وهيئة يوم الخميس 23 سبتمبر، وجميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى يومي الأحد 26 والاثنين 27 سبتمبر.