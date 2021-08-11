وزيرة البيئة تفتتح معرض ” بأيدينا هنخلي مدرستنا أجمل ” لأجمل عمل...

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة معرض (بأيدينا هنخلى مدرستنا أجمل) لأجمل عمل فني باستخدام المخلفات لمرحلتي رياض الأطفال والتعليم الأساسي على مستوى جمهورية مصر العربية الذى نظمته ادارة التوعية الطلابية بالادارة المركزية للاعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة بالتعاون مع إدارة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام الثانى على التوالى بقاعة الفنان أدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المسابقة تهدف إلى الاستفادة من المخلفات كلما أمكن باعادة استخدامها والتقليل من العبء الملقى على البيئة من المخلفات وقد جاءت جوائز المسابقة وهي حصول الفائزين على عدد من الأشجار يهديها الفائز لمدرسته كمساعدة للبيئة على إعادة التوازن البيئى من خلال زرع الاشجار ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية ومن جهة اخرى زيادة شعور الطالب بالإنتماء لمدرسته كما يزيد من مسئوليته نحو بيئته ومساهمته فى الحفاظ عليها من التلوث من خلال الاستفادة من المخلفات فى تنفيذ الاعمال الفنية.

وأشارت فؤاد إلى أنه تم تقسيم المسابقة إلى ثلاث مراحل عمرية وهى ( مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الإبتدائى ، مرحلة من الصف الرابع إلى السادس الإبتدائى ، والمرحلة الثالثة للصفوف الإعدادية)، وقد تم استلام الأعمال الفنية للطلاب من خلال إدارة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم وفرزها من خلال لجنة مكونة من فريق عمل التوعية الطلابية وفريق من إدارة التربية الفنية ، كما تم استبعاد الاعمال الفنية الغير مطابقة لشروط المسابقة (الفنية-العمرية) والاعمال التالفة) نتيجة النقل.

واوضحت وزيرة البيئة ان المسابقة تضمنت شرطاً أساسياً بأن تكون الأعمال الفنية معتمدة على المخلفات مع ضرورة تجانس الالوان المستخدمة، حيث تم أختيار عشرة فائزين من كل مرحلة عمرية وسوف يتم أعلان أسمائهم على الموقع الرسمي لوزارة البيئة.