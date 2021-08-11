مد فترة إيقاف العمل بعدد 4 محطات من الخط الثالث للمترو...

أعلنت شركة RATP Dev Mobility Cairo الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق -الخط الأخضر- عن تمديد فترة إيقاف العمل بعدد 4 محطات من الخط الثالث للمترو وهي محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور وذلك حتى الساعة ٧ صباحا من يوم السبت القادم الموافق 14 أغسطس 2021 على ان يستمر العمل بباقي محطات الخط الثالث من العتبة وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة. وذلك نظرا لأعمال التشييد والبناء الجارية بمحور مسطرد والتي تتطلب إنشاء كوبري علوى أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو.
ويأتى هذا القرار ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات في المنطقة المذكورة.
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