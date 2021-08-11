وزير الأوقاف: تأييد القضاء لقرار الخطبة الموحدة دعم كبير لنشر الفكر الوسطى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك من خلال منشور لوزير الأوقاف على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكان عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، قد قال إن حكم محكمة القضاء الإدارى الذى أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، والذى تم تأييده وصار نهائيًّا بتأييد قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن الخطبة الموحدة حكم استند إلى فقه الواقع ومتطلبات العصر وأحقية الوزارة فى تنظيم شئون المساجد، وينم عن قراءة حكيمة لواقعنا الدعوى.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة للخطباء والأئمة بالمساجد والزوايا على مستوى الجمهورية.

وأكدت المحكمة فى حكمها على مجموعة من المبادئ والقيم الدينية التى تحفظ للأوطان كيانها، بأن الخطبة الموحدة ضرورة تحفظ لمصر والأمة العربية والإسلامية وجودها وتحميها من الفكر المتطرف المناهض لوجود الدولة، وأن مصر تؤرخ لدور عالمى وليس إقليميا وتواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة التطرف والإرهاب حماية للإنسانى.