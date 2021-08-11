القوى العاملة: صرف 67 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 88 عاملا بشركتين قطاع خاص

جدة - نرمين السيد - وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 67 ألفا و193 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 88 عاملا بشركة ميتيكس لتصنيع الورق، وشركة "نونو إخوان"، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها الشركتين وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.





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