عمرو يوسف يبدأ تصوير مسلسل «وعد إبليس»..«العقد» سابقا

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل «وعد إبليس» لعمرو يوسف

ينتمي مسلسل «وعد إبليس» إلى نوعية أعمال ال 6 حلقات، وهو من إخراج كولين توج،ويعد العمل أولى أعمال عمرو يوسف الذي يخوض بها عالم المنصات الإلكترونية ومن المقرر عرضه مطلع العام الجديد على إحدى المنصات الإلكترونية الكبرى.

عمرو يوسف يخرج من سباق رمضان 2021

وجدير بالذكر، أن عمرو يوسف خرج من السباق الرمضاني المنقضي، بعد أن قررت الشركة المنتجة لمسلسل «الملك» عدم عرضه خلال مسلسلات رمضان 2021، وذلك لأنه مازال هناك العديد من أعمال الجرافيك والتصميمات التي تعود للعصر الفرعوني لم يتم الانتهاء منها ومن أجل أن تخرج هذه التصميمات والديكورات بشكل مناسب للعصر الفرعوني لابد أن يتوفر عنصر الوقت، ولهذا قررت الشركة المنتجة تأجيل عرض العمل للعام المقبل، أو عرضه بعيدًا عن السباق الرمضاني.

فيلم «أولاد رزق» الجزء الثاني أخر أعمال عمرو يوسف

وكانت آخر أعمال الفنان عمرو يوسف الجزء الثاني من فيلم «أولاد رزق» بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافًة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.