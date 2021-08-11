الخليفي لـ«ميسي»: «إوعى تطلب زيادة راتبك»

عبر ناصر الخليفي، رئيس فريق باريس سان جيرمان، عن سعادته بإنضمام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي لتقديم البرغوث الأرجنتيني كلاعب جديد في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات ناصر الخليفي خلال المؤتمر:

رد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان على الاتهامات الموجهة لناديه بعد إعلان التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تصريحات ناصر الخليفي

وقال الخليفي في المؤتمر الصحفي لتقديم ميسي، اليوم الأربعاء: "نعرف جيدا لوائح اللعب المالي النظيف، ونحترمها دائما، لقد تعاقدنا مع ليو، لأننا نملك الأدوات لإتمام الصفقة، وإلا لما فعلنا ذلك".

وأضاف "ما سيجلبه ميسي سيكون ضخما، لابد أن تركز وسائل الإعلام على هذه الزاوية، فهو رصيد كبير لبي إس جي، وسيطور النادي في جميع الجوانب".

وتابع ناصر ضاحكا "تأثير التعاقد مع ميسي مذهل، أتمنى ألا يطلب ليو زيادة في راتبه"، مشددا "وبكل واضح نحن نحترم اللوائح".

واستطرد "بتواجد بي إس جي، تطورت بطولة الدوري الفرنسي على مستوى عوائد البث وعقود الرعاية، فالكل الآن يريد مشاهدة الليج وان لمتابعة ميسي، إنها صفقة مفيدة لجميع الأندية".

وأتم ناصر الخليفي تصريحاته "لقد شكرني رؤوساء الأندية الأخرى على هذه الصفقة، ما نقوم به ليس من أجل النادي فقط بل بطولة الدوري الفرنسي، وأشكر فنسان لابرون رئيس الرابطة الفرنسية على دعمه لنا، نحن نعمل من أجل الرابطة والمدينة وبطولة الدوري".

مبابي

وكشف ناصر الخليفي عن مصير كليان مبابي من الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم، حيث قال: “ اعتقد أن الجميع يعرف ما هو مستقبل كيليان، إنه باريسي لقد قال أنه يريد فريق تنافسي، ولا يوجد أفضل من هذا الفريق الان”.

وتابع: “ليس لدي عذر لرحيل مبابي وهو لاعب في فريق باريس سان جيرمان لمدة عام أخر”.

وأتم: “مبابي أخبرني في العديد من المرات برغبته في الفوز بالألقاب الأوربية، وقال ذلك علنا”.

ميسي

وأكد ميسي على سعادته بالإنضمام إلى باريس، حيث قال: “سعيد جدا بانضمامي إلى باريس، والرحيل عن فريق برشلونة كان صعبا ولكن حين وصلت إلى هنا، حاولت التأقلم، وأريد أن أبدء التدريبات مع فريق باريس سان جيرمان في أقرب وقت”.

وتابع: “اشكر إداراة فريق باريس سان جيرمان على استقبالهم لي بهذه الطريقة”.

وأضاف: “أسعى إلى حصد الإنجازات في باريس سان جيرمان، لأنه نادي طموح، وأتمنى إسعاد جماهير الفريق بالفوز بالبطولات الأوربية”.