/644909/تعرف-على-مواجهات-الأهلى-السابقة-قبل-مباراة-الإسماعيلي-اليوم

يستضيف النادي الأهلي فريق الإسماعيلي في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، في الأسبوع الـ29 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على الإسماعيلي، وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة الإسماعيلي وفي رصيده 64 نقطة جمعها على مدار 28 جولة بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: “مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا”.

وتعادل في7 مواجهات أمام “وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض الإسماعيلي مباراة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر في 10 مباريات.

قائمة الأهلي

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة، كلاً من: ‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى.

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف.

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.