/644907/ماذا-يفعل-الأهلي-تحت-صافرة-محمد-الحنفي-قبل-مواجهة-الليلة

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الأربعاء أمام فريق الإسماعيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأدار الحكم محمد الحنفى 27 مباراة للنادى الأهلى قبل مواجهة الإسماعيلى، استطاع الأحمر تحقيق الفوز فى 18 مباراة وخسر 4 وتعادل فى 5 مواجهات، وأشهر البطاقة الصفراء للاعبى الأحمر فى 36 مناسبة وأحتسب 8 ركلات جزاء للفريق.

وفي الموسم الحالي حقق الأهلي الفوز على المصري بنتيجة 2/1 ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري بصافرة محمد الحنفى.

ويسعي المارد الأحمر فى مواصلة نغمة الانتصارات وتصدر ترتيب الدوري برصيد 64، بفارق الأهدف والمواجهات المباشرة عن غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي يمتلك نفس عدد النقاط.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى.

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف.

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

مباريات الأهلي والإسماعيلي في كأس مصر العام بشهر أغسطس

- يوم 19 أغسطس 85 خسر الإسماعيلى فى نهائى الكأس صفر / 1 - يوم 8 أغسطس 2000 فاز الإسماعيلى فى نصف النهائى 4 / 2 " محمد بركات 2 وجون أوتاكا 2 "

مباريات الأهلي والإسماعيلي في السوبر المصري بشهر أغسطس

- يوم 9 أغسطس 2007 تعادلا 1 / 1 قبل أن يخسر الإسماعيلى بضربات الترجيح 2 / 4 بالقاهرة

مباريات الأهلي والإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا بشهر أغسطس

- يوم 1 أغسطس 2010 خسر الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات 1 / 2 ملعب الأهلى بالقاهرة " محمد محسن أبو جريشة ".

طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب عودته من اليابان، ومشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

واشتكى طاهر محمد طاهر من كدمة في القدم، وفضل الجهاز الفني منحه الوقت الكافي للتعافي قبل المشاركة في المران الجماعي.