الليلة..حفل زفاف نيللي كريم على لاعب الإسكواش هشام عاشور بالساحل

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تستعد الفنانة المتألقة نيللي كريم لإقامة حفل زفافها الليلة بعدما أعلنت تأجيله 3 أيام حدادا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، فضلا عن إلغاء حفل الحناء الذي كان سيقام اليوم الأحد والإقتصار على حفل الزفاف فقط.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل زفاف نيللي كريم

ومن المقرر أن يقام حفل زفاف نيللي كريم على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور الليلة 11 أغسطس، في مكان سهر في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء.

وظهرت نيللي كريم مع خطيبها هشام عاشور، أمس في الساحل الشمالي، مع عدد من أصدقاء العروسين، واحتفلوا سويًا، وبدأوا التحضيرات لعقد القران المقرر اليوم، وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا صورهم سويا.

نيللي كريم تعلن خطبتها على لاعب الإسكواش هشام عاشور

وكانت قد أعلنت الفنانة نيللي كريم خطوبتها على بطل الإسكواش هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.، وأكدت النجمة نيللى كريم صحة خبر ارتباطها، حيث قالت في تصريحات صحفية أنها ستحتفل بالزفاف وعقد قرانها على هشام عاشور نجم الإسكواش السابق، وشقيق رامي عاشور، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل.

نبذة عن هشام عاشور خطيب نيللي كريم

هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبين الإسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل علي اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقأم في أمريكا وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك، إلا أن بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر، .ويعد زواجه من النجمة نيللي كريم هو الزواح الأول له في حياته

خطيب نيللي كريم يشارك في مسلسل حرب أهلية

وبعد عودة هشام عاشور إلى مصر، أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم العديد من الأكاديميات في الأسكواش في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود، وشارك في عمل هناك، كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل «حرب أهلية» مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.