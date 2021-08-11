/644902/النائبة-ايلاريا-حارص--محافظ-البحر-الأحمر-يعلن-استثناء-مدن-المحافظة-من-شرط-العقود-المشهرة-للحصول-على-تراخيص-البناء

دوت الخليج يرصد حديث النائبة إيلاريا سمير

واشارت النائبة ايلاريا حارص عضو مجلس النواب ان محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي اعلن أنه استجابة لاستغاثات المواطنين وللتيسير عليهم فقد تم استثناء مدن المحافظة من شرط العقود المشهرة للحصول على تراخيص البناء مشيرة الى ان الاراضي فى مدن محافظة البحر الاحمر أملاك دولة أميرية خاصة،وكانت تخصص من خلال المحافظة للمواطنين من خلال عقود ابتدائية ولا يتم تسليم العقد النهائي أو التسجيل إلا بعد تنفيذ المشروع ووفقاً لاشتراطات البناء الجديدة التي تتطلب ضمن الاوراق والمستندات المطلوبة للترخيص وجود عقد مشهر، وبعد تكرار شكاوي واستغاثات المواطنين، تم عرض مذكرة بهذا الموضوع على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

شروط البناء الجديدة

واكدت عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الاحمر ان رئيس مجلس الوزراء قام بعرض الأمر بشكل عاجل على اللجنة العليا المشتركة من ووزارتي الاسكان والتنيمة المحلية، والتي تختص بالرد على الاستفسارات المتعلقة بتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة" وجاء نص القرار الخاص باللجنة : لما كانت عقود البيع التي تحررها الدولة ممثلة في وزاراتها ومحافظاتها ووحداتها الإدارية وأجهزتها وهيئاتها العامة، أو إجراءات التصرف بالتخصيص أو البيع الرضائي أو بحكم مرسى المزاد أو غيره التي تكون الدولة طرفاً فيها بما يؤكد على صحة وسلامة التصرف والعقود المحررة وتأتي في مرتبة العقود المشهرة المثبتة للملكية، الأمر الذي نرى معه جواز الاعتداد بها عند تقديم طلب ترخيص البناء واستصداره طبقاً لمنظومة البناء الجديدة، دون الإخلال بقيام ذوي الشأن باتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل".